Тереза Мэй, как ожидается, покинет сегодня пост лидера Консервативной партии Великобритании

Однако она продолжит исполнять обязанности премьера Соединенного Королевства, пока ее преемник не определится по итогам внутрипартийной борьбы. О решении покинуть свой пост 62-летняя Мэй объявила в конце мая, объяснив это невозможностью провести через парламент сделку с ЕС об условиях Brexit. Сама она уверена в правильности своего курса.

Отставка Мэй была не избежна. Так считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

Согласно графику, объявленному самой Мэй, 10 июня, начнется избирательная кампания. Имя нового лидера Консерваторов будет известно не позднее 28 июля.