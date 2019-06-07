Федерация хоккея с мячом России запретила журналистам критиковать игроков, судей и официальных лицах федерации.

Как передает Sports.ru, соответствующие дополнения внесены в регламент. Если журналист нарушит эти правила, он лишится аккредитации и допуска к освещению чемпионата России по хоккею с мячом. Кроме того, за нарушение регламента журналистам грозит 100 тысяч рублей штрафа, а за повторное нарушение — 200 тысяч. Кроме того, теперь об аккредитации конкретного журналиста на матч должен ходатайствовать клуб. Он же ответственен за то, чтобы корреспондент или комментатор «соблюдал журналистскую этику».