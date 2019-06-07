Le Monde утверждает, что во Франции разоблачен российский шпион.

По сведениям издания, Сергей Желтиков работал в генконсульстве в Марселе и имел отношение к подозреваемыми в кибератаке на ВАДА и ОЗХО Евгению Серебрякову и Алексею Моренцу. По данным швейцарских спецслужб, Желтиков покинул Францию в октябре 2016 года. В прошлом году его имя раскрыли секретные службы Швейцарии, но публично власти его не называли. В российском Генконсульстве в Марселе публикацию в Le Monde назвали " грязной инсинуацией".