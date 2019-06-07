В Дагестане сотрудники ФСБ задержали руководителей и членов 15 общин «Свидетелей Иеговы».

Следствие утверждает, что на протяжении нескольких лет задержанные тайно собирались для изучения экстремистской литературы и координации деятельности по распространению идеологии организации. «Свидетели Иеговы» признаны в россии экстремистской организацией Ее деятельность в России запрещена. В декабре прошлого года Владимир Путин назвал «полной чушью» запрет «свидетелей Иеговы» и заявил, что «не очень понимает, за что их преследовать».