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01:12, 07 июня 2019

Суд в Москве арестовал одного из подозреваемых в убийстве бизнесмена Шабтая Калмановича.

Как передает ИФ Али Белхороев будет находиться под стражей до 28 июня, второму подозреваемому Жабраилу Костоеву продлили задержание на 72 часа. Уроженцев Ингушетии задержали в четверг. Следователь на суде утверждал, что организатор убийства установлен и тоже задержан, но имени его не назвал. Калманович был владельцем Дорогомиловского рынка и подмосковного женского баскетбольного клуба «Спартак». Он  также был организатором гастролей в России Майкла Джексона, Томи Джонса, Лайзы Минелли и других звезд мирового шоу-бизнеса. Автомобиль бизнесмена в  ноябре 2009 года расстреляли из автоматического оружия. Калмановия умер на месте.



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