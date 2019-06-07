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00:05, 07 июня 2019

Тереза Мэй сегодня покинет пост лидера Консервативной партии Великобритании

Вскоре после этого она оставит и должность премьер-министра страны.

О намерении покинуть руководящие посты Мэй объявила 24 мая. По ее словам, таким образом она надеется вывести правительство из тупика, связанного с невозможностью обеспечить выход страны из Евросоюза. Выступая на Даунинг-стрит, Мэй сказала, что делала всё возможное, чтобы добиться выполнения итогов референдума 2016 года, на котором победили сторонники «брексита», и всегда будет сожалеть, что ей этого не удалось. Она отметила, что ее преемник должен добиться консенсуса в парламенте, необходимого для выхода из ЕС. Но для этого все участники дебатов должны согласиться на компромисс. В конце своего эмоционального выступления премьер-министр не смогла сдержать слез.
Покинув пост лидера консерваторов, Мэй еще некоторое время будет возглавлять правительство, пока партия не выберет нового лидера. Этот процесс должен начаться 10 июня и продлится до середины июля.

В настоящее время о намерении участвовать в выборах заявили 11 человек. В их числе бывший и действующий главы МИД Борис Джонсон и Джереми Хант, экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, глава МВД королевства Саджид Джавид.



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