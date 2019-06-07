Во Владивостоке сегодня продолжится судебный процесс по делу компании-отловщика косаток

ФСБ считает, что фирма «Белый кит» нарушила правила и требования рыболовства.

В отношении компании-ответчика по иску пограничного управления ФСБ по Приморью был составлен административный протокол. В частности, утверждается, что косатки были выловлены не тем судном, которое имело на это лицензию. Кроме того, компания «Белый кит» не предоставила документы учета вылова водных биоресурсов и не уведомила пограничное управление о месте выгрузки млекопитающих, передает ТАСС. Ответчик нарушения не признает, утверждая, что к порядку возбуждения дела тоже есть вопросы.

Внимание к этому процессу привлечено в связи с судьбой косаток и китов, которые с лета прошлого года содержатся в бухте Средней в Приморье. Их насчитывается около сотни, при этом троих выловила как раз компания «Белый кит». В производстве находятся административные дела еще двух фирм, которые занимались выловом животных. Рассмотрение этих дел назначено на 10 и 11 июня.

Добыча выловленных косаток и белух была признана незаконной, но суд так и не принял решение о выпуске животных на волю.