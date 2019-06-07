Глава Роскомнадзора пригрозил заблокировать VPN-сервисы

При этом Александр Жаров признал, что заблокировать Telegram до сих пор не удается.

Предписание подключиться к государственной системе для ограничения доступа к запрещенным сайтам получили еще в марте 10 VPN-сервисов. Ими обычно и пользуются для обхода блокировок. К реестру подключился только один — Kaspersky Secure Connection, напомнил глава Роскомнадзора Александр Жаров и сказал, что остальные могут быть заблокированы в течение месяца, передает «Интерфакс». Жаров также отметил, что «Твиттер» и «Фейсбук» отказываются разместить данные российских пользователей на территории России, как это требует соответствующий закон. Блокировать их в этом году не будут – Жаров отметил, что решение по этому вопросу будет принято в январе и он очень надеется, что блокировки удастся избежать, и это будут штрафы. Возможно, это связано с тем, что механизм блокировки по IP-адресу работает плохо – мессенджер Telegram, который больше года назад отказался передать ФСБ ключи шифрования, по-прежнему доступен. Жаров это признал, но заявил, что мессенджер якобы постоянно зависает.

Глава Роскомнадзора добавил, что оборудование для выполнения закона о суверенном Рунете будет выбрано в октябре. Тогда же и станет известна его цена.