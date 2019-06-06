Сотрудники московского метрополитена помогут грузчикам в «Шереметьево» выдавать багаж

Как рассказал агентству ТАСС представитель столичной подземки, это временная мера, которая никак не должна отразиться на работе метро. В помощь будут направлены работники из резерва.

С начала месяца в аэропорту происходят задержки с выдачей багажа и его отправкой на борт. Представители воздушной гавани говорили, что это связано с высоким туристическим сезоном. По другим данным, проблема в нехватке грузчиков, которые увольняются из-за низких зарплат.