Музыканта Бари Алибасова погрузили в медикаментозный сон

Об этом Интерфаксу рассказал пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин. Он также уточнил, что врачи оценивают состояние пациента как стабильно тяжелое. Ни о какой операции речи не идет. Врачи будут предпринимать дальнейшие шаги исходя из того, как будет развиваться ситуация в ближайшие дни.

Как стало известно ранее, Алибасов случайно выпил чистящее средство, приняв его за воду. У музыканта ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.

Алибасов – создатель групп «Интеграл» и «На-на». Недавно ему исполнилось 72 года.