После открытия Некрасовской линии станцию метро «Выхино» удалось разгрузить на двадцать процентов. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума глава Департамента транспорта и транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

«За счет открытия нового участка Некрасовской линии станция «Выхино» разгрузилась более, чем на двадцать процентов – это уже отличный результат», — сказал он.

М.Ликсутов добавил, что для разгрузки станции «Лермонтовский проспект», на котором осуществляется пересадка с «розовой» на «фиолетовую» линию, применяется «ручной режим».

«Мы поменяли логистику. Для разгрузки мы запустили больше поездов вокруг «Выхино» и стали оборачивать пустые поезда по «Лермонтовскому проспекту», чего раньше никогда не делали. Мы открыто констатируем, что трудности будут. Мы будем в ручном режиме доводить систему так, чтобы для жителей был минимальный ущерб», — сказал глава Дептранспорта.

Мэр Москвы Сергей Собянин 3 июня открыл движение по первому участку Некрасовской линии московского метрополитена. Для пассажиров заработали станции «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка».