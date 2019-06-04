Глава Департамента транспорта: Количество сбоев в мобильном приложении для оплаты парковки минимально

По мнению главы Департамента транспорта и транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова, количество сбоев в мобильном приложении для оплаты парковки минимально. Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Количество сбоев в наших мобильных приложениях минимальное. Если оплата по какой-то причине не прошла, наша система зафиксирует, что вы в такое-то время пытались провести оплату и штраф вам не придет», — сказал он.

М.Ликсутов добавил, что в настоящее время для мобильного приложения готовится ряд дополнительных сервисов.

«В ближайшие несколько недель мы объявим об этом, сейчас заканчиваем их тестировать», — пообещал глава Дептранспорта.