Минсвязи: Наше магистральное движение – перевод всех государственных услуг на реестровую модель

В Минсвязи назвали «магистральным движением» перевод государственных услуг на реестровую модель. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максим Паршин.

«Мы хотим, чтобы ценность бумажки становилась все меньше и меньше, и сошла на «нет». Наше магистральное движение – перевод всех услуг на реестровую модель. Когда первичной является запись в базе ведомства, а не бумажный документ, который можно потерять. По массовым услугам это произойдет уже в течение следующего, 2020 года», — сказал он.