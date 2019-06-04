В течение июня планируется разместить в открытом доступе демоверсию «суперсервисов»

В течение июня Минсвязи планирует разместить в открытом доступе демоверсию, так называемых, «суперсервисов», которые можно будет получить на портале государственных услуг. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максим Паршин.

«В течение июня мы планируем разместить в открытом доступе прототипы, как это будет выглядеть, где вы сможете прокликать весь путь оказания услуги», — сказал он.

По словам М.Паршина, «суперсервисы» обеспечат взаимосвязь отдельных услуг для решения комплексных проблем.

«Мы меняем сейчас подход и переходим от предоставления отдельной услуги в узком смысле к помощи в конкретной жизненной ситуации. Например, переезд в другой регион: найти жилье, нанять грузчиков, оформить регистрацию, устроить детей и так далее. Коммерческий сервис будет интегрирован с мобильным приложением «Госуслуги» – это должно быть единым целостным процессом», — пояснил он.

М.Паршин добавил, что работа в этой области ведется по двадцати пяти направлениям.

«В частности, рождение ребенка, онлайн помощь при инвалидности, социальная поддержка, старт для бизнеса, электронное разрешения для бизнеса. В своей совокупности они охватывают не менее 98 процентов взаимодействий гражданина и государства», — заключил он.