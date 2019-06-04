Котюков объяснил «утечку мозгов» из РФ ростом числа иностранцев, которые приезжают учиться в РФ и потом уезжают

Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков объяснил «утечку мозгов» из России в том числе ростом числа иностранцев, которые приезжают учиться в РФ и впоследствии уезжают. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Мы также говорим о росте количества иностранных студентов, которые приезжают учиться в Россию. Это неминуемо приведет к тому, что статистические показатели, которые интерпретируются как утечка мозгов, а именно выезд за пределы страны людей получивших высшее образование, будут увеличиваться и меняться. Нужно смотреть внимательно, что за этими цифрами стоит. Приехал человек, получил образование и вернулся в место, откуда он приехал», — сказал он.

М.Котюков отметил, что уровень образования в России растет. Российским студентам не нужно ехать далеко за границу, чтобы получить доступ к качественной образовательной программе, заключил он.