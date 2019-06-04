Десятая часть всех бюджетных мест в ВУЗах РФ выделена под педагогические специальности. Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.

«Сегодня самое большое количество бюджетных мест выделено на педагогические специальности. Каждый десятый поступающий на бюджетные места будет поступать на эти специальности. Доля экономистов существенно ниже. Образование все больше будет соответствовать профилю рынка труда», — сказал он.