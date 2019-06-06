Непальские альпинисты собрали на Эвересте более 10-ти тонн мусора

Как сообщает британский таблоид «Миррор», команда из 20-ти человек обнаружила под оттаявшим снегом массу использованных кислородных баллонов, порванных палаток, сломанных лестниц, а также банок и пластиковых оберток. Кроме того, по данным издания, также на горе нашли четыре неопознанных трупа.

Отмечается, что в этом году в очереди на вершину Эвереста погибли 11 альпинистов. В соцсетях разошлась фотография с вершины горы, где выстроилась длинная цепочка людей, ожидавших своего восхождения.