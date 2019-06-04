Девять VРN-сервисов оказались под угрозой блокировки из-за отказа сотрудничать с российскими властями
Они не подключились к реестру запрещенной информации – сказал «Интерфаксу» глава Роскомнадзора.
Регулятор вряд ли сможет повлиять на работу сервисов – сказал «Эху Москвы» ведущий юрист общественной организации РосКомСвобода Саркис Дарбинян.
Александр Жаров отметил, что закон исполнил только один сервис – он принадлежит «Лаборатории Касперского». О каком сроке блокировки идет речь, руководитель ведомства не уточнил.