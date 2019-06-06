Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане «Свидетелей Иеговы»*

Против них возбуждено дело об экстремизме.

Количество задержанных в ФСБ пока не называют. В спецслужбе лишь отметили, что это 15 групп. В ФСБ их называют ячейками. В России «Свидетели Иеговы» признаны экстремисткой организацией, деятельность которой в стране запрещена. Соответственно, все, кто относят себя к ее членам, могут быть обвинены в экстремизме. В ФСБ отметили, что задержанные несколько лет проводили законспирированные сборы в целях изучения экстремисткой литературы и координации деятельности по распространению идеологии организации. Другой информации о задержанных пока нет, в том числе на профильных сайтах и в местных СМИ.

Ранее адвокаты задержанных «Свидетелей Иеговы» в Сургуте рассказали, что их пытали в здании городского Следственного комитета, чтобы они оговорили остальных. После ухода дежурного адвоката им связывали скотчем руки за спиной и избивали, раздевали догола, обливали водой и применяли электрошокер, сообщили правозащитники.

В СК факты пыток отрицают.

*деятельность организации запрещена на территории РФ