Z Архив новостей новости
5 3 6 622
21:30, 06 июня 2019

В Архангельске на активистку повторно составили протокол о распространении фейковых новостей

Как пишет портал «Медиазона», административное дело было возбуждено из-за публикации во ВКонтакте. Там Елена Калинина сделала репост анонса митинга 7-го апреля, который власти не согласовали. В первый раз полиция решила, что активистка распространила недостоверную информацию, так как опубликовала данные о месте и времени проведения незаконного мероприятия. Этот протокол суд отказался рассматривать и вернул материалы дела обратно. Во втором варианте претензии вызвала фраза о том, что администрация города не ответила на уведомление активистов в установленный законом срок. В полиции утверждают, что власти города вовремя отправили ответ организаторам.
Калинина – одна из участниц акций протестов против строительства свалки на станции Шиес.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 4 июня Поздравить…

5 234 6 5126 04.06
Kдень рождения, праздники, эхо москвы, общество, события
Блоги

Сергей Лавров: О Дне Победы Никто, конечно, в этом не признается, но налицо факты: и США, и НАТО, и ЕС многое прощают тем своим младшим партнерам, которые делают карьеру на ярко выраженной русофобии…

5 370 6 23297 04.06
Kлавров, день победы, рф, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Памятник есть — Холокоста нет? Для нас в России всякая память о Холокосте – это не только дань уважения памяти погибших в годы фашизма миллионов евреев, но и символический акт борьбы с вековым бытовым антисемитизмом…

5 170 6 20510 04.06
Kхолокост, память, история, репрессии, памятники, мнения
Блоги

Элтон Джон: «Это печальное отражение раскола мира, который может быть столь нетерпим к любви между двумя людьми» Британский музыкант назвал цензурой удаление некоторых сцен из нового фильма о его жизни для российского проката…

5 147 6 18066 01.06
Kмузыка, кино, общество, события
Новости

Владимир Путин предложил Великобритании забыть об отравлении Скрипалей «Надо, в конце концов, перевернуть эту страницу, связанную со шпионами, с покушением», — сказал российский лидер…

5 66 6 8253
Блоги

Владимир Познер журналист

О внесении в базу данных «Миротворца» Комментировать глупости – дело пустое. Враг ли я Украины? Конечно, нет. Буду ли я страдать от того, что мне запрещен въезд на Украину?...

5 258 6 32449 02.06
Kукраина, познер, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Нет такого более точного, более верного способа заставить книгу, как не рекомендовать это делать, как запретить…

5 151 6 20104 31.05
#слушать 01:45:49 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Kлитература, общество, видео, передачи
Голосование
Вам вырезанные из фильма про Элтона Джона гомосексуальные сцены…
5 70 6 9174 31.05
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Не стоит преувеличивать Против Германии война шла четыре года, а с Вашингтоном мы боремся семьдесят четыре и про ядерную войну с американцами говорим чуть не каждый день…

5 120 6 16049 17:52
Kистория, вторая мировая, общество, политика, рф, мнения
Блоги

Владислав Пастернак кинопродюсер, гендиректор Кинокомпании HHG

Резать Элтона Джона было нельзя Я на фильм не пойду, потому что не считаю возможным поддерживать идею вредную и деструктивную — что для появления фильма в стране, где есть 29 и 44 статьи Конституции (о запрете цензуры, о свободе творчества, о гарантии доступа граждан к культурным ценностям), фильм может быть кем-то произвольно изменён под требования каких-то средневековых традиций…

5 41 6 5665 01.06
Kобщество, культура, политика, мнения
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Последний рейс Отстроено общество, разделенное на небольшую «элиту» и громадную, не имеющую перспектив, народную массу. А между ними выставлен кордон из росгвардии…

5 102 6 15612 16:31
Kмосква, собянин, навальный, коррупция, политика, рф, события
Голосование
Если РПЦ возглавит борьбу с пьянством, вы станете пить меньше?
5 93 6 15049 03.06
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Нынешний «вброс» призван спровоцировать возможную реакцию России Можно только приветствовать желание Вашингтона признать, наконец, очевидные факты. Но вряд ли предметом каких-либо договоренностей России и США может быть присутствие в Сирии какой-то третьей стороны…

5 42 6 7278 03.06
Kсирия, политика, общество, мнения
Блоги

Георгий Кунадзе бывший замминистра иностранных дел России

В бурном море политики «Статус важного союзника вне рамок НАТО» еще с 2003 года де-факто присвоен непризнанному «государству» Тайвань. Чем не повод использовать этот прецедент для присвоения похожего статуса пресловутым ДНР и ЛНР?..

5 47 6 8581 03.06
Kукраина, нато, рф, политика, мнения
Блоги

Кирилл Рогов политический обозреватель

Главная проблема радикальной оппозиции В этой коллизии (столкновение умеренной и радикальной оппозиции) стоит помнить о двух вещах…

5 78 6 14080 05.06
Kоппозиция, власть, мнения
Блоги

Нюта Федермессер глава Фонда помощи хосписам «Вера»

Сколько грязи… Дорогие, это выборы в городское законодательное собрание. Не стоит выдумывать закулисный Капитолий, играть в «Голодные игры» и манипулировать жителями 43-го дистрикта…

5 211 6 38922 05.06
Kмосква, выборы, мнения

Популярное за неделю

Новости

Музыкант Бари Алибасов находится в  реанимации в тяжелом состоянии Об этом Интерфаксу рассказали в  НИИ имени Склифосовского…

5 19 6 18353
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Если вам нечего предложить потребителю, тогда с таинственным видом вас отводят в сторону и показывают телефон, который продается на Amazon за 200 долларов и говорят: «У меня тут фотон квантовый…

5 85 6 110977 01.06
#слушать 49:02 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Голосование
Если РПЦ возглавит борьбу с пьянством, вы станете пить меньше?
5 93 6 15116 03.06
Блоги

Виталий Шкляров политолог-американист

Никакой передачи власти! Как только Путин оставит пост президента в 2024-м, он стремительно начнет терять реальную власть в пользу второго центра, кем бы этот центр ни был…

5 165 6 217796 03.06
Kобщество, путин, политика, мнения
Блоги

+ Мэр Омска упала в грязь во время посещения одного из районов города Мэр Омска упала в грязь во время посещения одного из районов города Инцидент произошел, когда она осматривала дом, который ремонтировали после обвала стены…

5 127 6 109053 05.06
8читать ;смотреть
Kомск, происшествия, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7870141
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4063288

Сегодня в эфире