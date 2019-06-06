В Архангельске на активистку повторно составили протокол о распространении фейковых новостей

Как пишет портал «Медиазона», административное дело было возбуждено из-за публикации во ВКонтакте. Там Елена Калинина сделала репост анонса митинга 7-го апреля, который власти не согласовали. В первый раз полиция решила, что активистка распространила недостоверную информацию, так как опубликовала данные о месте и времени проведения незаконного мероприятия. Этот протокол суд отказался рассматривать и вернул материалы дела обратно. Во втором варианте претензии вызвала фраза о том, что администрация города не ответила на уведомление активистов в установленный законом срок. В полиции утверждают, что власти города вовремя отправили ответ организаторам.

Калинина – одна из участниц акций протестов против строительства свалки на станции Шиес.