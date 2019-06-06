Российская федерация хоккея с мячом запретила журналистам критиковать игроков и судей

Обновленный регламент опубликован на сайте спортивной организации. Также по правилам об аккредитации конкретного журналиста на матч должен ходатайствовать клуб. Он же отвечает за то, чтобы корреспондент или комментатор соблюдали журналистскую этику.



В последние годы вокруг хоккея с мячом разразилось несколько крупных скандалов. Сообщалось о случаях проведения договорных матчей, а в 2017-м году произошел резонансный случай – в матче с «Байкалом-Энергией» хоккеисты команды «Водник» забили 20 голов в свои ворота.