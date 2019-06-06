Госдума рассмотрит законопроект о многомиллионных штрафах для интернет-компаний, нарушающих законодательство

По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, инициативу внесут в парламент до конца весенней сессии. В разговоре с РБК он отметил, что новые нормы устранят несовершенства существующей системы, когда у регулятора есть только один инструмент – блокировка.

Фейсбук и Твиттер были оштрафованы этой весной на 3 тысячи рублей каждый за отказ хранить данные российских пользователей только на территории нашей страны.