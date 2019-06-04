Министр науки и высшего образования РФ: Онлайн-программы не смогут заменить традиционное образование

Онлайн-программы не смогут заменить традиционное образование. Такое мнение в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума высказал министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.

«Я не готов согласиться с тем, что онлайн-образование — петля на шее традиционного образования. Это вызов, а значит и возможность. Онлайн-компонент может существенно дополнить и повысить качество образовательной программы. Но я не склонен верить в то, что онлайн полностью может заменить живое общение студента и преподавателя», — сказал он.

М.Котюков также отметил, что по большинству учебных программ невозможно исключить формы встреч студентов и преподавателей, а также обращение к техническому оборудованию. Он подчеркнул необходимость соответствующего уровня инфраструктуры для учебного процесса.