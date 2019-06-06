Московские власти планируют построить десять канатных дорог

В будущем они должны будут стать частью системы городского общественного транспорта, — сказали Интерфаксу в департаменте экономической политики и развития столицы. В настоящее время объявлен конкурс на строительство канатной дороги над Химкинским водохранилищем между станциями метро «Сходненская» и «Речной вокзал». В перспективе канатные дороги могут связать район Капотня и метро «Алма-Атинская», ВДНХ и «Сокольники», станцию метро «Орехово» и торговый центр «Вегас».