«Альфа-Банк» подал иск об банкротстве застройщика Минобороны

Главное управление обустройства войск задолжало организации более 6-ти миллиардов рублей. Как сказали «Эху Москвы» в военном ведомстве, компания погасит кредит в ближайшие два месяца. Сейчас она продолжает выполнять госконтракты в полном объеме.

ГУОВ строит для военнослужащих и их семей жилье, госпитали, казармы и кадетские училища. Крупнейший проект застройщика – парк «Патриот» в Москве. По данным РБК, начиная с апреля против ГУОВ было подано почти двух сотен исков, бОльшая часть из которых связана с задолженностями или выплатой неустойки.