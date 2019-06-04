Министр науки и высшего образования заявил, что университетские преподаватели получают двукратную зарплату по региону

Университетские преподаватели получают двукратную заработную плату по региону. Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.

«Преподаватель в университете попадает под двукратную заработную плату по региону. Такие ориентиры были установлены с 2012 года. По тем данным, которыми мы сегодня располагаем, эта задача в целом по субъектам РФ выполнена. Да, 200% зарплаты не у каждого. Это в среднем по региону, а дальше зависит от успешности работы каждого специалиста. У кого-то может быть и больше, а может быть и меньше», — сказал он.