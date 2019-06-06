Совет Европы разрешил подавать документы на шенгенскую визу за полгода до поездки

Раньше это можно было сделать лишь за три месяца. Согласно новым правилам заполнить и подписать заявку можно в электронном виде, а путешественникам с положительной визовой историей будут выдавать многократные визы. В то же время консульский сбор за выдачу документа будет увеличен до 80-ти евро. Для стран, с которыми у ЕС действует соглашение об упрощении визового режима, в том числе и для России, сбор будет вдвое дешевле.