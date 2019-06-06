В Дагестане задержано всё руководство правительственного комитета по лесному хозяйству

Как пишет «Коммерсантъ», это связано с делом о незаконном выделении земельных участков в природоохранных зонах.

Как стало известно ранее, суд арестовал более 300 объектов недвижимости в рамках расследования махинаций с земельными участками в республике. По данным силовиков, организованное преступное сообщество действовало в интересах бывшего главы Махачкалы Саида Амирова. Среди фигурантов дела руководство местного Росреестра, сотрудники Федеральной кадастровой палаты и бывший зам.главы города.