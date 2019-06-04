Глава ВЦИОМ про нацпроекты: У людей нет ощущения, что страна двигается с мертвой точки

Опросы ВЦИОМа не фиксируют ощущение населения, что «страна двигается с мертвой точки». Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

«Направления национальных проектов, утвержденных Путиным, всем нравятся: и инфраструктура нужна, и образование, и здравоохранение. Люди считают, что и цели достижимы, но, вопрос, мы движемся, или нет – пока у людей ощущения, что мы сдвинулись с мертвой точки, нет», — сказал он.

Двенадцать нацпроектов и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет проектов составит 25,7 трлн рублей.