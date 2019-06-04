ВЦИОМ: Более 50% респондентов не могут назвать российского политика, которому бы они доверили решение гос.вопросов

Более 50% респондентов не могут назвать российского политика, которому бы они доверили решение государственных вопросов. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров со ссылкой на исследование центра.

В рамках опроса респондентов просили назвать 4-5 российских политиков, которым бы они доверили и не доверили решение вопросов государственной важности. Опрос не предполагает вариантов ответа и подсказок; он рассчитан на выявление государственных деятелей, которых респонденты могут вспомнить.

«Большинство в обоих вопросах уходит в «затруднисты». Более 50% респондентов не называют ни одного политика. Вторая половина называет хотя бы одного, некоторые – двух-трех, пять – почти никто», — сказал В.Федоров.

Он отметил, что среди названных кандидатур лидирует Владимир Путин.

Полные результаты исследования будут опубликованы завтра.