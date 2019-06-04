Z Архив новостей новости
5 5 6 1025
Эксклюзив Эха 19:00, 06 июня 2019

Зрители нашумевшего сериала «Чернобыль» активно интересуются судьбой вымышленного персонажа

Речь идет о белорусской ученой Ульяне Хомюк. Роль актрисы Эмили Уотсон оказалась одной из немногих, не имеющих реального исторического прототипа. Тем не менее база данных «Открытый список», где содержатся сведения о 3-х миллионах репрессированных в Советском Союзе, зафиксировала тысячи запросов о судьбе Хомюк. База построена по принципу Википедии. Информацию в нее заносят сами пользователи.

Сериал «Чернобыль», несмотря на определенные неточности, хорошо показал подвиг ликвидаторов аварии на АЭС. Об этом «Эху Москвы» сказал министр культуры Владимир Мединский. Владимир Мединский добавил, что у министерства культуры в работе сейчас несколько проектов, также посвященных аварии на Чернобыльской АЭС.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 4 июня Поздравить…

5 234 6 5061 04.06
Kдень рождения, праздники, эхо москвы, общество, события
Блоги

Сергей Лавров: О Дне Победы Никто, конечно, в этом не признается, но налицо факты: и США, и НАТО, и ЕС многое прощают тем своим младшим партнерам, которые делают карьеру на ярко выраженной русофобии…

5 370 6 23190 04.06
Kлавров, день победы, рф, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Памятник есть — Холокоста нет? Для нас в России всякая память о Холокосте – это не только дань уважения памяти погибших в годы фашизма миллионов евреев, но и символический акт борьбы с вековым бытовым антисемитизмом…

5 167 6 20317 04.06
Kхолокост, память, история, репрессии, памятники, мнения
Блоги

Элтон Джон: «Это печальное отражение раскола мира, который может быть столь нетерпим к любви между двумя людьми» Британский музыкант назвал цензурой удаление некоторых сцен из нового фильма о его жизни для российского проката…

5 146 6 17979 01.06
Kмузыка, кино, общество, события
Блоги

Владимир Познер журналист

О внесении в базу данных «Миротворца» Комментировать глупости – дело пустое. Враг ли я Украины? Конечно, нет. Буду ли я страдать от того, что мне запрещен въезд на Украину?...

5 258 6 32383 02.06
Kукраина, познер, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Не стоит преувеличивать Против Германии война шла четыре года, а с Вашингтоном мы боремся семьдесят четыре и про ядерную войну с американцами говорим чуть не каждый день…

5 55 6 6878 17:52
Kистория, вторая мировая, общество, политика, рф, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Нет такого более точного, более верного способа заставить книгу, как не рекомендовать это делать, как запретить…

5 151 6 20051 31.05
#слушать 01:45:49 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Kлитература, общество, видео, передачи
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Последний рейс Отстроено общество, разделенное на небольшую «элиту» и громадную, не имеющую перспектив, народную массу. А между ними выставлен кордон из росгвардии…

5 78 6 10078 16:31
Kмосква, собянин, навальный, коррупция, политика, рф, события
Голосование
Вам вырезанные из фильма про Элтона Джона гомосексуальные сцены…
5 70 6 9166 31.05
Блоги

Владислав Пастернак кинопродюсер, гендиректор Кинокомпании HHG

Резать Элтона Джона было нельзя Я на фильм не пойду, потому что не считаю возможным поддерживать идею вредную и деструктивную — что для появления фильма в стране, где есть 29 и 44 статьи Конституции (о запрете цензуры, о свободе творчества, о гарантии доступа граждан к культурным ценностям), фильм может быть кем-то произвольно изменён под требования каких-то средневековых традиций…

5 41 6 5664 01.06
Kобщество, культура, политика, мнения
Голосование
Если РПЦ возглавит борьбу с пьянством, вы станете пить меньше?
5 93 6 14850 03.06
Новости

Песков: В Кремле считают успешным опыт назначения губернаторами бывших сотрудников Федеральной службы охраны Ранее он работал в личной охране Владимира Путина…

5 36 6 6236
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Нынешний «вброс» призван спровоцировать возможную реакцию России Можно только приветствовать желание Вашингтона признать, наконец, очевидные факты. Но вряд ли предметом каких-либо договоренностей России и США может быть присутствие в Сирии какой-то третьей стороны…

5 42 6 7275 03.06
Kсирия, политика, общество, мнения
Блоги

Кирилл Рогов политический обозреватель

Главная проблема радикальной оппозиции В этой коллизии (столкновение умеренной и радикальной оппозиции) стоит помнить о двух вещах…

5 78 6 14044 05.06
Kоппозиция, власть, мнения
Блоги

Георгий Кунадзе бывший замминистра иностранных дел России

В бурном море политики «Статус важного союзника вне рамок НАТО» еще с 2003 года де-факто присвоен непризнанному «государству» Тайвань. Чем не повод использовать этот прецедент для присвоения похожего статуса пресловутым ДНР и ЛНР?..

5 47 6 8572 03.06
Kукраина, нато, рф, политика, мнения
Блоги

Нюта Федермессер глава Фонда помощи хосписам «Вера»

Сколько грязи… Дорогие, это выборы в городское законодательное собрание. Не стоит выдумывать закулисный Капитолий, играть в «Голодные игры» и манипулировать жителями 43-го дистрикта…

5 211 6 38819 05.06
Kмосква, выборы, мнения

Популярное за неделю

Новости

Музыкант Бари Алибасов находится в  реанимации в тяжелом состоянии Об этом Интерфаксу рассказали в  НИИ имени Склифосовского…

5 17 6 17289
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Если вам нечего предложить потребителю, тогда с таинственным видом вас отводят в сторону и показывают телефон, который продается на Amazon за 200 долларов и говорят: «У меня тут фотон квантовый…

5 85 6 110496 01.06
#слушать 49:02 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Голосование
Если РПЦ возглавит борьбу с пьянством, вы станете пить меньше?
5 93 6 14750 03.06
Блоги

Виталий Шкляров политолог-американист

Никакой передачи власти! Как только Путин оставит пост президента в 2024-м, он стремительно начнет терять реальную власть в пользу второго центра, кем бы этот центр ни был…

5 162 6 217499 03.06
Kобщество, путин, политика, мнения
Блоги

+ Мэр Омска упала в грязь во время посещения одного из районов города Мэр Омска упала в грязь во время посещения одного из районов города Инцидент произошел, когда она осматривала дом, который ремонтировали после обвала стены…

5 126 6 96825 05.06
8читать ;смотреть
Kомск, происшествия, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7870006
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4063102

Сегодня в эфире