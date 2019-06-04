Зрители нашумевшего сериала «Чернобыль» активно интересуются судьбой вымышленного персонажа

Речь идет о белорусской ученой Ульяне Хомюк. Роль актрисы Эмили Уотсон оказалась одной из немногих, не имеющих реального исторического прототипа. Тем не менее база данных «Открытый список», где содержатся сведения о 3-х миллионах репрессированных в Советском Союзе, зафиксировала тысячи запросов о судьбе Хомюк. База построена по принципу Википедии. Информацию в нее заносят сами пользователи.

Сериал «Чернобыль», несмотря на определенные неточности, хорошо показал подвиг ликвидаторов аварии на АЭС. Об этом «Эху Москвы» сказал министр культуры Владимир Мединский. Владимир Мединский добавил, что у министерства культуры в работе сейчас несколько проектов, также посвященных аварии на Чернобыльской АЭС.