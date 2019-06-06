Президент частного Совета по кибер-безопасности в ФРГ подозревается в сомнительных связях с российскими спецслужбами

Президент частного Совета по кибер-безопасности в Германии подозревается в сомнительных связях с российскими спецслужбами. Об этом сообщают немецкие СМИ и телеканал ARD.

Расследование политической программы «Контрасты» телеканала ARD и газеты «Die Zeit» приводит факты сотрудничества Совета по кибер-безопасности с различными российскими органами и политическими актерами. Президент Федеральной разведывательной службы ФРГ Герхард Шиндлер заявил о возможности нежелательного влияния с российской стороны.

Среди членов основанного в 2012 году негосударственного объединения – германские энергетические предприятия, концерн Huawei, немецкая почта и немецкие железные дороги, ведомства федеральных земель и Союз германских следователей. Совет предлагает консультации по кибер-безопасности, в частности, государственным органам и ведомствам. Одна из областей его деятельности – выстраивание немецкой сети кибер-безопасности в европейском и международном поле.

Расследование ARD основывается, в частности, на материалах центра «Досье» Михаила Ходорковского. Там содержится информация о том, что глава Совета по кибер-безопасности Ханс-Вильхельм Дюнн участвовал в наблюдательной миссии во время выборов в Зимбабве, организованной структурой под руководством Евгения Пригожина. Дюнн заявил немецкому телеканалу, что не знал о заключении наблюдательной миссии и не может оценить их.

Глава Федеральной разведывательной службы ФРГ опасается, что частное объединение может быть спутано с Национальным советом по кибер-безопасности. Особенно за рубежом может возникнуть впечатление, что речь идет о государственной структуре, подчеркнул Герхард Шиндлер в интервью программе «Контрасты».