Задержаны двое подозреваемых в убийстве известного бизнесмена Шабтая Калмановича

Преступление было совершено почти 10 лет назад.

В Следственном комитете о задержанных говорят крайне скупо – сообщили только пол (это мужчины) и годы рождения (1979 и 1982). Задержаны были накануне. Где и как на них вышли спустя без малого 10 лет после убийства – неизвестно. Источник ТАСС отметил, что убийство Шабтая Калмановича было тщательно спланировано, а для исполнения были наняты профессионалы. В ноябре 2009 года на Смоленской набережной киллеры на машине поравнялись с «Мерседесом» бизнесмена и открыли непрерывную стрельбу из автоматического оружия. В предпринимателя попали как минимум 20 раз. Водитель был ранен, но пытался догнать нападавших, однако на Новодевичьей набережной не справился с управлением и врезался в столб. Ранее в Следственном комитете связывали это убийство Калмановича с его деятельностью на посту владельца женского баскетбольного клуба «Спартак» в подмосковном Видном. До этого бывший бизнес-партнер Иосифа Кобзона был владельцем известного литовского клуба «Жальгирис».

Калманович также известен тем, что был организатором гастролей в России Майкла Джексона, Лайзы Минелли, Хосе Каррераса.