Студент Санкт-Петербургской юридической академии пожаловался на принудительный сбор подписей за Беглова

Студент Санкт-Петербургской юридической академии пожаловался на принудительный сбор подписей за кандидата в губернаторы Александра Беглова. Иван Мезенцев записал свой разговор с заместителем декана вуза Сергеем Брыковым, который пытался убедить его поставить подпись. Эту запись студент передал штабу Алексея Навального.

Позже сам Брыков в интервью интернет-газете «Фонтанка» подтвердил, что разговор действительно был и на записи его голос. Однако он отметил, что действовал как гражданин, симпатизирующий Беглову, но никакого сбора подписей в вузе не проводится.