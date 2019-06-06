Второй финалист футбольной Лиги Наций определится сегодня в матче сборных Англии и Нидерландов

Сама по себе победа в Лиге наций не дает больших привилегий. Однако это шанс войти в историю, став первым обладателем нового трофея. Кроме того, выход в финал четырех позволил Португалии, Швейцарии, Голландии и Англии участвовать в плей-офф отбора на Евро-2020, если, конечно, команды эти не попадут туда напрямую через основной европейский отбор. Есть, разумеется, еще и неплохой призовой фонд – команда -победитель получит в общей сложности 10.5 млн ЕВРО.

Что же касается сегодняшних соперников, то футболисты Англии и Нидерландов заняли первые места в самых мощных группах в Лиге наций. «Оранжевые» набрали семь очков за четыре игры с Германией и Францией, а команда Гарета Саутгейта получила аналогичное количество баллов в битвах с Испанией и Хорватией. Букмекеры в предстоящем матче отдают небольшое преимущество англичанам. Напомню, что первым финалистом турнира стали накануне португальцы, одолевшие сборную Швейцарии 3-1. Причем, все три мяча у победителей забил Криштиану Роналду.

Игра сборных Англии и Нидерландов начнется в 21.45. Трансляция на МАТЧ ТВ.