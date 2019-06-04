В РПЦ опровергли пропажу останков детей Николая II

Ранее СМИ сообщили, что кости цесаревича Алексея и княжны Марии исчезли из Новоспасского монастыря.

Первое сообщение о том, что останки детей российского императора были уничтожены в ходе экспериментов по их идентификации, появилось в материале издания Ura.ru на прошлой неделе. Представители Церкви эту информацию отвергают. Останки царской семьи никогда не переносились из московского монастыря, где они хранятся. Об этом в эфире «Эха Москвы» рассказал глава информационно-аналитического управления синодального информотдела РПЦ Вахтанг Кипшидзе.

По словам Кипшидзе, подлинность останков еще не установлена, поэтому их точное местонахождение Церковь не раскрывает. Несмотря на отсутствие официальных данных, некоторые издания сообщают, что кости хранятся в Новоспасском монастыре. Эту информацию подтверждают и источники «Московского комсомольца»: по данным газеты, прах Алексея и Марии перенесли в другое место на территории монастыря. Сейчас ковчеги с останками установлены в алтаре храма Николая Чудотворца.

В Следственном комитете ранее также утверждали, что кости по-прежнему хранятся в Новоспасском монастыре, но в приемной наместника монастыря Дионисия сказали, что останков никогда у них не было.

С 2015 года останки детей Николая II снова являются вещественным доказательством в рамках уголовного дела об убийстве царской семьи.