В российский прокат сегодня вышел музыкальный фильм «Рокетмен» об Элтоне Джоне

Зрители увидят его в отцензурированном виде.

Эта биографическая лента британского режиссера Декстера Флетчера рассказывает о превращении пианиста Реджинальда Дуайта в культовую фигуру мировой поп-музыки. Мировая премьера картины состоялась 16 мая на Каннском кинофестивале. В России еще задолго до того, как фильм увидела широкая аудитория, разгорелся громкий скандал из-за вырезанных сцен. Компания-прокатчик «Централ партнершип» убрала эпизоды поцелуев и интимной близости между мужчинами, часть сцен с употреблением наркотиков, а также финальные титры, в которых говорится, что Элтон Джон нашел любовь всей своей жизни и воспитывает с любимым мужчиной детей. В компании это объяснили необходимостью соответствия картины российскому законодательству.

В Минкультуры сказали, что не требовали сокращать фильм, а лишь выдали прокатное удостоверение. Впрочем, министр культуры Владимир Мединский дважды похвалил прокатчиков, отметив в частности, что они «не хайпят на разного рода эстетических и сексуальных предпочтениях, а действуют в рамках правового поля, как и должно быть в правовом государстве».

В свою очередь, создатели фильма обвинили российских дистрибьютеров в цензуре. В заявлении, размещенном в твиттере музыканта, говорится, что «аудиторию лишили возможности посмотреть фильм, каким он был задуман». И это, по мнению создателей и артистов, «печальное отражение расколотого мира, в котором мы живем, и того, как он жестоко может отвергать любовь между двумя людьми».

О намерении показать оригинальную версию фильма (с субтитрами) заявило руководство сети московских кинотеатров «Пионер». А Российская правозащитная организация «ЛГБТ-сеть» призвала байкотировать урезанную ленту.

Цензурные изъятия российскими прокатчиками из биографического фильма, посвященного жизни Элтона Джона, продолжают обсуждать западной печатью и правозащитными организациями.

Как пишет издание Dailywire, несмотря на то, что байопик, посвященный жизни и творчеству британского исполнителя стал первой в истории картиной, детально продемонстрировавшей однополый секс, Россия сделала так, чтобы ее зрители не смогли этого увидеть. Согласно утверждению Гардиан, российская медийная компания вырезала все сцены гей-секса и поцелуев между мужчинами, основываясь на действующем законодательстве о запрете «пропаганды гомосексуальных отношений». Всего, в соответствии с утверждениями кинокритиков, знакомых с полной и урезанной версией, набралось примерно пять минут экранного действия вместо изначально заявленных 40 секунд, пишет газета. — Более того, замечает Гардиан, из фильма Рокетмэн исключена последняя ключевая для авторов сцена, в которой рассказывается о том, что рок-певец и его партнер совместно воспитывают детей. Так называемая новая версия картины говорит лишь о том, что Элтон Джон основал фонд борьбы со СПИДом и работает вместе со своим другом-музыкантом.

В конце минувшей недели, продолжает британское издание, певец и его продюсеры выпустили заявление, в котором они, «в самых жестких терминах осуждают решение», «подчиниться местным законам и подвергнуть фильм цензуре перед его выходом на российский рынок». Особо подчеркивается, что заявители не знали о таком намерении до самого последнего дня. – Российская компания-дистрибьютер, читаем далее в тексте, «вырезав некоторые цены, отказала своей аудитории в возможности увидеть фильм таким, каким он был задуман».

Западные критики сравнивают успешность Рокетмэна с недавней премьерой Богемской рапсодии, чей герой, фронт-мен группы Queen изображен как бисексуал, отмечая при этом, что несмотря на положительные оценки, биографический фильм об Элтоне Джоне сильно отстает в том, что касается кассовых сборов. Западные и российские правозащитники, такие как Эмнисти интернешнл, призывают дистрибьютеров картины немедленно восстановить все удаленные из нее сцены, что, по их мнению «станет малым, но существенным шагом вперед в деле утверждения прав человека в России».

Напомним, что Министерство культуры РФ изначально заявило, что не имеет к цензурированию фильма никакого отношения.