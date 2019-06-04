Мосгоризбирком принял документы юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, которая выдвинула свою кандидатуру на выборы в Мосгордуму. Соболь собирается баллотироваться в 43-ем избирательном округе, где также выдвигаются учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер и бывший руководитель московского «Яблока» Сергей Митрохин. Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.

Член Федерального политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин зарегистрируется на выборы в Мосгордуму в ближайшие дни. Об этом политик сообщил в эфире «Эха Москвы». Слухи о том, что партия «Яблоко» может выдвинуть другого кандидата в 43-м округе, не соответствуют действительности, — добавил Сергей Митрохин.