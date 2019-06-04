Студент петербургской юридической академии рассказал, что в вузе принудительно собирают подписи за выдвижение Беглова

Студент петербургской юридической академии рассказал, что в вузе принудительно собирают подписи за выдвижение временного губернатора Александра Беглова. Ранее СМИ писали о том, что поддержку ему в обход закона обеспечат сотрудники госучреждений.

Студент петербургской юридической академии Иван Мезенцев опубликовал разговор с заместителем декана факультета юриспруденции того же вуза Сергеем Брыковым. Последний на записи убеждает учащегося поставить подпись за выдвижение временного градоначальника Александра Беглова.

«Приглашаем лектора, он говорит: вот я как глава администрации, как и все другие главы города, получили задание: в связи с тем, что предстоят выборы губернатора города, я прошу вас поддержать вот эту кандидатуру», – говорит Брыков на записи.

По данным штаба Навального в Петербурге, подписи за Беглова собирали и среди других студентов вуза. Между тем, по словам самого Брыкова, он лишь решил выяснить позицию студента и поделиться с ним своей.

«Всё это было как-то перевернуть, весь мой разговор записали оказывается. Теперь муссируют, что как бы я агитирую. Я как частное лицо могу агитировать за кого угодно, хвалить или ругать кого угодно», – сказал Брыков.

Брыков в разговоре с «Эхом Москвы» добавил, что поддерживает Александра Беглова, но не принадлежит при этом ни к одной из политических партий. Между тем, сообщения о принудительном сборе подписей за Александра Беглова появлялись и раньше: так, «Новая газета» писала, что нужные документы массово получают от работников бюджетных учреждений, подконтрольных городской администрации. О таких же случаях рассказала «Эху Москвы» автор политического телеграм-канала «Ротонда», журналистка Мария Карпенко. «Нам пришло несколько сообщений от наших читателей: они сообщают, что от руководства бюджетных учреждений поступают указаниям самим сотрудникам подписываться в пользу выдвижения Александра Беглова, а некоторых сотрудников принуждают ещё и собирать подписи», – сказала Карпенко.

Напомню, Александр Беглов пошёл на губернаторские выборы в качестве самовыдвиженца, поэтому ему необходимо собрать более 70 тысяч подписей горожан.

В Петербурге выборы пройдут 8 сентября. На данный момент более 15 человек подали документы в горизбирком, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата. Впрочем, им ещё предстоит преодолеть муниципальный фильтр, который в городе почти полностью контролирует партия «Единая Россия».