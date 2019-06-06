Путин: РФ может не продлевать договор о сокращении стратегических наступательных вооружений

Россия может не продлевать договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, так как и без него сможет себя защитить, — заявил президент Путин. По мнению Путина, гонка вооружений может привести к глобальной катастрофе. При этом он добавил, что разговор с президентом США вселил в него оптимизм. Трамп также озабочен большими расходами на вооружение. Эти деньги можно было бы направить на другие цели, — добавил Путин.

России и Великобритании нужно перевернуть страницу, связанную со шпионажем и покушениями, — считает президент Путин. По его словам, глобальные вопросы, связанные с общенациональными интересами в сфере экономики и глобальной безопасности, важнее, чем игры спецслужб, — передает Интерфакс.