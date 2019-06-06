Кудрин: Арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви создает риски для всего бизнеса

Арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви создает риски для всего бизнеса. Это шок для экономики России, — заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По мнению Кудрина, в России нет стабильных правил ведения бизнеса.

В свою очередь, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов призывает не уделять так много внимания делу Калви.

Напомним, Калви обвиняется в хищении двух с половиной миллиардов рублей у банка Восточный. Бизнесмен сначала был помещен в следственный изолятор, но затем переведен под домашний арест.