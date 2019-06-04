В России, возможно, смогут сажать за уклонение от уплаты налогов даже 20-летней давности

Новую трактовку закона предложил Верховный суд.

Главное новшество – то, с какого момента отчитывать срок давности по налоговым преступлениям. Сейчас он идет с момента самой неуплаты налогов и составляет для граждан и руководителей предприятий 2 года. Если речь идет о должностном лице и о неуплате в особо крупном объеме с организаций, то 10 лет. А Верховный суд предлагает считать неуплату налогов длящимся преступлением, которое прекращается только с полной выплатой долга государству. Фактически срок давности по налоговым преступлениям будет отменен. Это некорректный подход, сказал «Эху Москвы» налоговый эксперт юридической компании «Пепеляев –групп» Вадим Зарипов.

Газета «Ведомости» обращает внимание на то, что предлагаемое Верховным судом новшество обладает обратной силой. Это значит, что если гражданин или гендиректор фирмы не заплатили налоги лет 20 назад, то с таким подходом против них могут возбудить уголовное дело. Издание The Bell называет это потенциальной катастрофой для бизнеса.

После обсуждения на пленуме Верховного суда проект постановления передали в рабочую группу для доработки и внесения ряда поправок перед принятием.