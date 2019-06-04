Подгузов: Новые услуги Почты России не скажутся на базовых тарифах пересылок

Новые услуги Почты России не скажутся на базовых тарифах пересылок. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума глава Почты России Николай Подгузов.

«Что касается стоимости пересылки письма – я не думаю, что здесь будет какой-то большой рост. Что касается пересылки посылок: суперэкспресс, наверное, будет дороже, чем базовая услуга, которая останется абсолютно доступной», — сказал он.

Как сообщалось в СМИ, в ряде региональных отделений Почты России в экспериментальном режиме появятся телемедицинские комплексы, где россияне смогут измерить давление, получить дистанционную консультацию врача и другие медицинские услуги.

«Мы не хотим подменять собой медуслугу, но мы хотим с помощью Почты России дать более широкий доступ населению нашей страны, которые проживают в удаленных населенных пунктах, к медобслуживанию», — пояснил Н.Подгузов.