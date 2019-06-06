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18:00, 06 июня 2019

Сегодня во Франции проходят памятные мероприятия по случаю 75-ой годовщины высадки союзников в Нормандии

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заложили символический первый камень на месте мемориального комплекса в память о британских военнослужащих, погибших в Нормандии во время Второй мировой войны.

Подвиг этих солдат должен быть увековечен, — сказал Макрон.Часть речи президент Франции произнес по-английски. Он подтвердил, что между двумя странами особые отношения, несмотря на ситуацию вокруг Брекзит.

Россия на мероприятиях в Нормандии представлена одним из дипломатов посольства в Париже.

Президент Путин не видит проблемы в том, что его не пригласили. «Мы тоже не всех приглашаем и не на каждое мероприятие. Почему меня должны обязательно везде куда-то приглашать? Я что, свадебный генерал, что ли? Мне своих дел хватает здесь», — сказал Путин. Его цитирует Интерфакс. И еще одна цитата: «возможно, западные лидеры хотели пошушукаться между собой перед тем, как начать какие-то контакты с нами» – конец цитаты.

Высадка союзников в Нормандии не сыграла большой роли в победе над фашизмом, — уверена официальный представитель МИД России Мария Захарова. По словам Захаровой, второй фронт был открыт и по политическим причинам.



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