Минкульт предлагает установить равный налоговый режим для частных и государственных музеев

Минкульт РФ предлагает установить равный налоговый режим для частных и государственных музеев. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума министр культуры РФ Владимир Мединский.

«В ситуации, когда есть единые налоговые льготы для государственных и частных учреждений образования и здравоохранения, будет логично, если мы не будем ставить частный музей – и так изначально убыточный, меценатский, снимающий с государства часть бремени культурного развития граждан – в неравный налоговый режим. Они выполняют ту же функцию, что и мы. Значит, мы должны их поддерживать. Как минимум, делать для них равный налоговый режим с государственными музеями», — сказал он.

В.Мединский также отметил, что бизнес более активно сотрудничает с учреждениями культуры в последние годы. Людьми движет желание остаться в памяти потомков, заработать на меценатстве почти невозможно, заявил министр культуры. Значительная часть музеев, появившихся в стране за последние шесть лет, – частные. По его словам, чем больше будет расти в культуре частный сектор, тем лучше.