Глава Почты России: Бумажные извещения о получении посылки доживают последние кварталы

Бумажные извещения о получении посылки почтовым отделением «доживают последние кварталы». Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума глава Почты России Николай Подгузов.

«Эта история доживает последние, я надеюсь, кварталы. Уже двадцать миллионов пользователей присоединилось к нашему предложению зарегистрировать свои данные в Почте России и получать уведомления о прибытии посылки в отделение через Push уведомление или через смску. Соответственно теперь нет необходимости дожидаться этого бумажного квиточка, можно просто прийти в отделение, назвать код и получить посылку без волокитных процедур».

Степень распространения сервиса ожидается, согласно данным Н.Подгузова, на уровне восьмидесяти процентов уже 2019 году.

«Но отмена непосредственно бумажки, как класса, займет какое-то время, потому что мы связаны определенной почтовой регуляторикой», — добавил он.