Глава Почты России: Мы обрабатываем тринадцать посылок в секунду

Почта России обрабатывает тринадцать посылок в секунду. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума глава Почты России Николай Подгузов.

«Вся логистическая система Почты России завязана в единую цифровую инфраструктуру, которая объединяет 17 тысяч автомобилей, несколько тысяч железнодорожных и авиамаршрутов. Каждый раз, когда в сортировочном центре принимается решение, каким образом доставлять посылку, транспортная система решает, по какому маршруту должна пойти посылка, в зависимости от тарифа и от сроков доставки, которые мы имеем в соглашении с получателем посылки.

Мы обрабатываем 13 посылок в секунду», — сказал он.

Н.Подгузов также добавил, что в Москве удалось сократить время доставки сортировочного центра до отделения почтовой связи до одного дня.

«Мы ввели на промышленную эксплуатацию вторую очередь логистического почтового центра во Внуково, что позволило нам сократить время доставки до суток. Это очень важно, потому что потребитель в Москве предъявляет определенные высокие требования. Такую же задачу мы ставим для доставки в города миллионники и пятисоттысячники, она будет решена по мере создания логистической инфраструктуры», — заключил он.