Мединский: Российский фильм про Чернобыль не является ответом на сериал HBO

Российский полнометражный фильм, а также сериал про Чернобыль, подготовленные при поддержке Министерства культуры РФ, не являются реакцией на сериал HBO. Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский.

«У нас в Министерстве культуры сейчас два или три проекта, полный метр, а также мы поддерживаем сериал, посвященный Чернобылю. В ближайшее время мы увидим большое российское кино на эту сложную тему. Все эти проекты родились и начали производиться задолго до выхода этого сериала, никакого ответа нет», — сказал он.

«Чернобыль» — исторический сериал, созданный американским каналом HBO и британской телесетью Sky. Его премьера состоялась в США и Великобритании 6 мая 2019 года. Сериал посвящен катастрофе на атомной станции, которая произошла в УССР в 1986 году.