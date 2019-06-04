Мединский: Сериал «Чернобыль» снят «с уважением к простым людям, к их подвигу, к самоотверженности»

Сериал «Чернобыль» снят «с уважением к простым людям, к их подвигу, к самоотверженности». Такое мнение в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума высказал министр культуры РФ Владимир Мединский.

«Я посмотрел три серии этого сериала. Я смотрел его вместе с отцом, он ликвидатор. Он сказал, что это тяжелое кино, действительно достаточно близкое к правде, хотя некоторые вещи — это откровенное передергивание. Смешно про отсутствие дозиметров на атомной станции, но в целом сериал снят с уважением к простым людям, к их подвигу, к самоотверженности», — сказал он.

«Чернобыль» — исторический сериал, созданный американским каналом HBO и британской телесетью Sky. Его премьера состоялась в США и Великобритании 6 мая 2019 года. Сериал посвящен катастрофе на атомной станции, которая произошла в УССР в 1986 году.