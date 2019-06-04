РПЦ: Останки царской семьи никогда не переносились из московского монастыря

Останки царской семьи никогда не переносились из московского монастыря, где они хранятся. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель информационно-аналитического управления синодального информационного отдела РПЦ Вахтанг Кипшидзе.

«Переносить их нет смысла. Как решила межведомственная комиссия, эти останки будут находиться на хранении в одном из московских монастырей столько, сколько будет необходимо для завершения соответствующих комплексных экспертиз», — сказал он.

В.Кипшидзе подтвердил, что останки хранятся в запечатанных ковчегах. Они находятся в совершенной неприкосновенности и полной безопасности. Он отметил, что подлинность этих останков не подтверждена, поэтому церковь не может раскрыть место хранения.

«Поскольку мы пока не можем считать эти останки останками святых, они хранятся без обеспечения к ним доступа всех желающих», — подчеркнул он.

Сроки установления достоверности останков зависят от экспертов.

«У церкви нет собственных экспертных возможностей, мы опираемся здесь на мнение профильных специалистов, в том числе приглашенных Следственным комитетом. Мы не можем судить о том, как быстро они это сделают», — сказал В.Кипшидзе.

Он добавил, что процесс определения подлинности останков идет в спокойном режиме без желания его как-либо ускорить или искусственно замедлить. Церковь ставит цель обеспечить полную уверенность в установлении подлинности останков.

Информацию о пропаже останков, а также уничтожении их в результате неудачно проведенных экспертиз В.Кипшидзе назвал «слухами и сплетнями» и объяснил недобросовестностью журналистов.

«Вопрос об останках слишком обострен. Церковь почитает царскую семью очень широко и глубоко. Это почитание является полноценным даже без наличия мощей этих святых. Церковь нисколько не чувствует себя ущербно в тот период времени, пока достоверность этих останков не установлена», — заключил он.

Ранее СМИ сообщали об исчезновении останков детей Николая II цесаревича Алексея и княжны Марии из Новоспасского монастыря.